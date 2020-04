Pasqua all'aperto, 20 multe da 400 euro Controlli disposti a Contrada e Forino per gli immancabili picnic

Irrinunciabile Pasqua all'aperto, nei boschi tra Forino e Contrada, per una ventina di persone. I controlli disposti dai due Comuni, con la polizia municipale hanno permesso di bloccare persone sia a piedi che in auto, che intendevano consumare il pranzo pasquale all'aperto. Persone residenti in zona, ma anche provenienti dal salernitano e dal napoletano che sono riuscite a evitare controlli intermedi e a raggiungere i boschi della zona. Sono stati tutti sanzionati perche' in giro senza giustificato motivo. Dovranno pagare multe tra i 400 e i 3000 euro e tornare nelle rispettive abitazioni dove osservare un periodo di isolamento di 14 giorni. In altri comuni irpini sono stati utilizzati anche i droni per scovare turisti 'mordi e fuggi' che non hanno rispettato l'obbligo di distanziamento sociale.