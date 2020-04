"Io positivo al Covid: ora da medico divento paziente" Il dottor Sanseverino ricoverato nel suo reparto al Moscati

Quello che era solo un terribile sospetto fino a oggi pomeriggio è diventata purtroppo una certezza con cui convivere. Il dottor Carmine Sanseverino, dirigente medico di Medicina d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino, al terzo tampone, è risultato positivo al Covid-19. "Da oggi non sono più un medico ma divento un paziente e proverò con tutte le forze a sconfiggere il virus". Giorni in cui ha convissuto con stanchezza e una leggera febbricola poi nelle ultime ore i sintomi sono diventati più forti con brividi e rialzo termico: un nuovo tampone e l'esito della positività. Ora è ricoverato, ironia della sorte, nel suo reparto dove ha iniziato le terapie di rito. "Sto bene ho la febbre alta ma fortunatamente, almeno per ora, non ho bisogno dell'ossigeno. Domani dovrebbe inaugurare la Palazzina Alpi e tutti i pazienti positivi saranno trasferiti in quell'ala della Città Ospedaliera".