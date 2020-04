Atripalda. Garage in fiamme, al lavoro i vigili del fuoco L'incendio probabilmente originato da carbonelle

Un incendio, originato probabilmente da materiale combusto refluo della pasquetta appena consumatasi, è in corso in via Ferriera, ad Atripalda, all'interno di un garage. L'allarme è stato dato dai vicini di casa, preoccupati per il fumo denso che si sprigionava dal locale.

La squadra dei caschi rossi è intervenuta in tempo per circostrivere le fiamme ed evitare che l'incendio interessasse anche i piani superiori dell'edificio. I danni sono ancora in corso di accertamento, ma grande è stato lo spavento.