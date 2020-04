100 anni al tempo del Covid, la festa sui balconi Omaggio dai vicini per la centenaria Giovannina Colantuono di via Capozzi

Ha compiuto 100 anni in piena emergenza coronavirus e, a causa delle misure di contenimento, non ha potuto festeggiare adeguatamente anche se ha ricevuto tutti gli onori del caso. E' arrivato anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa per il centenario della signora Giovanna Colantuono che ha festeggiato nell'insolita location del balcone di casa sua in via Capozzi, di fronte l'Asl. A festeggiarla anche i vicini affacciati ai balconi per rispettare rigorosamente il distanziamento sociale. Tra questi anche lo showman Nico Meoli, che direttamente dalla sua abitazione, ha omaggiato Giovannina con delle canzoni. Una bella testimonianza che, pur nelle restrizioni, si può essere vicini alle persone con originalità e spirito di iniziativa.