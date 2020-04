Cavallo in fuga semina il panico per le strade di Forino Fermato dai carabinieri si cerca il proprietario

Un cavallo impazzito in fuga per le strade di Forino. Questo pomeriggio i carabinieri della locale stazione hanno fermato l’animale lungo via Roma. Il quadrupede spaesato correva per la strada principale del paese. Subito è partita la segnalazione e sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a domare il cavallo, mantenendolo fermo. Grazie alla rete dei contatti dei militari è cominciata la caccia al proprietario dell’animale. Probabilmente è fuggito da un recinto situato nei dintorni. Fortunatamente le condizioni di salute del cavallo sono buone.