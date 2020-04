Covid 19, altri 9 positivi in Irpinia: il bilancio sale a 416 Sei dei nuovi positivi di oggi sono anziani ospiti del centro Minerva di Ariano Irpino

L’ASL di Avellino comunica che, su 187 tamponi analizzati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici e dall’AORN “Moscati” di Avellino, sono risultati positivi al Covid-19 9 tamponi, effettuati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici, di cui:

- 4 nel Comune di Ariano Irpino,

- 2 nel Comune di Bonito,

- 1 nel Comune di Paternopoli,

- 1 nel Comune di Avellino,

- 1 nel Comune di Mercogliano.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Si precisa che 6 dei tamponi risultati positivi si riferiscono a degenti del Centro Minerva di Ariano Irpino, già sottoposti in precedenza a primo tampone con risultato negativo (3 di Ariano Irpino, 2 di Bonito e 1 di Paternopoli). Per leggere la notizia Negativi e poi positivizzati: in 5 trasferiti dal Minerva clicca qui Di questi 4 degenti sono stati trasferiti nella giornata di oggi alla AORN “Moscati” di Avellino, 1 è stato trasferito al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, 1 risulta già ricoverato al “Frangipane”

Il bilancio di oggi 15 aprile dunque fa registrare 416 casi di positività acclamata in tutta la provincia di Avellino così suddivisi

Aiello del Sabato 1

Altavilla Irpina 2

Ariano Irpino 148

Atripalda 2

Avella 4

Avellino 29

Bagnoli Irpino 4

Bisaccia 1

Bonito 5

Calitri 2

Casalbore 2

Castel Baronia 2

Cervinara 5

Cesinali 2

Chiusano 5

Contrada 1

Flumeri 14

Fontanarosa 2

Forino 5

Gesualdo 9

Grecio 1

Grottaminarda 11

Lacedoani 5

Lapio1

Lauro 10

Melito Irpino 2

Mercogliano 20

Mirabella Eclano 14

Montecalvo Irpino 3

Monteforte Irpino 4

Montefredane 1

Montemiletto 3

Montoro 2

Mugnano del Cardinale 3

Ospedaletto d'Alpinolo 1

Paternopoli 1

Pietradefusi 2

Pietrastornina 1

Pratola Serra 2

Quindici 1

Roccabascerana 1

Rotondi 3

San Mango sul calore 1

San Martino Valle Caudina 4

San Michele di Serino 1

San Sossio Baronia 1

Sant'Angelo dei lombardi 1

Santo Stefano del Sole 1

Savignano Irpino 2

Scampitella 6

Solofra 22

Sturno 6

Taurasi 1

Teora 2

Torre Le Nocelle 1

Torrioni 1

Trevico 7

Tufo 1

Vallata 1

Vallesaccarda 5

Venticano 7

Villanova del Battista 5

Zungoli 1