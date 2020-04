Coronavirus, sei nuovi positivi in irpinia. Due di Avellino Il dato su 280 tamponi analizzati dall'Istituto di Portici e dal Moscati

L’ASL di Avellino comunica che, su 280 tamponi analizzati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici e dall’AORN “Moscati” di Avellino, sono risultati positivi al Covid-19 5 tamponi, effettuati dall’Istituto Zooprofilattico di

Portici, di cui:

- 1 nel Comune di Avellino,

- 3 nel Comune di Solofra,

- 1 nel Comune di Melito.

È risultato positivo al Covid-19 anche 1 tampone, effettuato dall’AORN “Moscati” di Avellino, su una persona residente nel Comune di Avellino.

In totale dunque sono sei i nuovi positivi emersi oggi dal processo dei tamponi prelevati in Irpinia.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Con questo aggiornamento i positivi residenti ad Avellino sono 31, mentre a Solofra si sale a 25 persone risultate affette da Covid 19.