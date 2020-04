Funerali di Sommese, si indaga anche per la tappa di Baiano Il feretro giunto dal Moscati ha fatto una breve tappa davanti Villa Maria

Si indaga anche per la tappa a Villa Maria a Baiano, dove il corteo funebre del sindaco di Saviano, Carmine Sommese, in provincia di Napoli, si era fermato per pochi istanti per rendere omaggio al medico, proprietario insieme al cognato, della struttura sanitaria del mandamento. Il carro funebre, partito dall'ospedale Moscati di Avellino è stato scortato da un'auto della polizia municipale di Avellino, per poi dare il cambio ai colleghi di Baiano. Davanti alla clinica erano presenti il sindaco Enrico Montanaro e altri 4 colleghi.

Il carro è ripartito, con i soli parenti al seguito, dirigendosi verso Saviano per la tumulazione, ma in paese, come si è visto dalle immagini che hanno fatto il giro del web, il feretro del dottore Sommese è stato accolto con una vera e propria cerimonia con tanto di palloncini e trombettieri, violando ogni tipo di norma. Naturalmente, la Procura di Nola ha aperto un fascicolo per capire come e chi ha autorizzato la cerimonia funebre, visto che è vigente un'ordinanza regionale per il contenimento del Covid-19 con la quale si sospendono tutte le cerimonie, compresi i funerali. Dunque, l'inchiesta tocca anche il passaggio nel territorio irpino. Per competenza, dunque, saranno i carabinieri della compagnia di Baiano i delegati a eseguire tutti gli accertamenti, a cominciare dall'acquisizione delle immagini della videosorveglianza. I video potrebbero essere determinanti a individuare le persone che avrebbero potuto trasgredire le imposizioni della legge.