Controlli anti Covid-19 della Municipale in città Poche sanzioni comminate ai trasgressori

Un'altra giornata di controlli per le verifiche del rispetto delle normative del decreto per il contenimento del Covid-19. Gli agenti della polizia Municipale di Avellino, hanno effettuato una serie di posti di blocco in diversi punti della città. In viale Italia, all'altezza dell'incrocio con via Dorso, piazzetta San Ciro, i vigili hanno fermato e sottoposto a controllo decine di persone al volante. Sono state fermate anche persone a piedi per la verifica del rispetto delle norme di previste dal decreto, di divieto di spostamento dalla propria abitazione fatta eccezione di comprovate necessità.

Anche le altre forze di polizia hanno effettuato controlli per il rispetto delle regole. Pochi trasgressori segnalati. Soltanto due sanzioni comminate.