Atripalda, 55enne trovato morto in casa

Si indaga ad Atripalda per il ritrovamento del cadavere di Michele Luigi Naccarelli, operaio di 55 anni trovato in una pozza di sangue, nella propria abitazione, situata in contrada Pettirossi, zona rurale del comune atripaldese a confine con Sorbo Serpico. Naccarelli era da poco uscito di prigione per l'omicidio della moglie Fabiola Speranza, uccisa nel 2012 con sette colpi di pistola. Naccarelli era stato condannato a 12 anni in primo grado, ma in Appello la sua pena era stata ridotta a dieci anni.

Sul posto i Carabinieri di Atripalda ed Avellino e personale della Sezione Investigazioni Scientifiche dell'Arma.

Indagini in corso.

