Irpinia, zero contagi per il secondo giorno di fila Si conferma il trend in netto calo

Continua il trend in forte decrescita dei contagi in Irpinia. Oggi su 66 tamponi processati dall'azienda ospedaliera Moscati di Avellino sono risultati 0 casi positivi. E' il secondo giorno consecutivo che non si registrano casi di positività in provincia di Avellino. E' vero che il numero dei tamponi analizzati è piuttosto basso, ma in ogni caso si conferma il trend in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Intanto ad Ariano Irpino è stata prorogata di 48 ore, fino a mercoledi 22 la zona rossa, che invece il governatore De Luca ha ritenuto non fosse più necessaria a Lauro.