Irpinia, torna a crescere la curva: 7 contagi Oggi anche il decesso di una 90enne di Ariano

Dopo 2 giorni a zero contagi torna a crescere la curva epidemica in Irpinia. L’ASL di Avellino comunica infatti che, su 159 tamponi analizzati dall’Azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino, sono risultati positivi al Covid-19 7 tamponi, di cui:

- 3 nel Comune di Avellino,

- 1 nel Comune di Monteforte Irpino,

- 1 nel Comune di Ospedaletto d’Alpinolo,

- 1 nel Comune di Quadrelle,

- 1 nel Comune di Serino.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.Oggi si è registrato anche il decesso di una 90enne di Ariano Irpino. L’anziana, affetta da Covid-19, era ricoverata alla Città Ospedaliera dal 16 marzo scorso.