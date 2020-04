Contagi, altri 2 casi positivi ad Ariano irpino 432 in totale le persone infette

Nonostante Ariano irpino sia uscita oggi dalla zona rossa, non si ferma il contagio sulla città del Tricolle dove restano comunque serrati i controlli sulle restrizioni. Dopo i due casi positivi di ieri, oggi se ne registrano altrettanti. In totale, nella giornata odierna, sono stati 272 i tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino, dall’Ospedale “Cotugno” di Napoli e dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino e, ad eccezione dei due nel centro ufitano, non si registrano altri contagi. Sale così a 432 il numero di persone infette in Irpinia mentre i decessi hanno toccato quota 51.