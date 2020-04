Covid-18: anziana arianese muore a Roma E' la vittima numero 27 del tricolle

Reduce da una caduta, era stata ricoverata successivamente in una struttura privata, dove purtroppo è deceduta dopo aver contratto il Covid-19. E' successo a Roma. La vittima è un'anziana di Ariano Irpino residente in via Capezzuto. Si era trasferita nella capitale dalla figlia. Famiglia molto conosciuta e stimata sul tricolle. La salma dovrebbe giungere lunedì prossimo nel cimitero arianese per la benedizione. Con questo decesso sale a 27 l'elenco di arianesi stroncatodal Covid-19.

E' di oggi intanto un altro postivo riferito ad una persona, residente ad Ariano, considerata “caso secondario” in quanto - riferisce l'Asl in una nota - contatto stretto di un caso già risultato positivo al Covid-19. 154 in totale i casi positivi dall'inizio della diffusione del virus.