Ariano preoccupa ancora: altri 4 positivi Sale a 436 il numero dei contagiati in tutta la provincia

L’Asl di Avellino comunica che, su 239 tamponi analizzati dall’Azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino e dall’Istituto di ricerche genetiche Biogem di Ariano, sono risultati positivi al Covid-19 4 tamponi, riferiti a persone residenti nel Comune di Ariano Irpino. Di questi, due si riferiscono a “casi secondari”, in quanto contatto stretto di un caso già risultato positivo al Covid-19. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi. Sale a cosi a 436 la conta degli infetti in Irpinia, 51 invece i decessi.

Nel caso specifico di Ariano Irpino, il dato è preoccupante. Nove casi in quattro giorni, dopo un periodo apparentemente calmo. E sui social infuriano le polemiche. Troppa gente in giro, più a piedi che in auto, come se nulla fosse a passeggiare e a svolgere attività fisica, a differerenza dei veri sportivi, che sin da subito, hanno abbandonato tute e scarpette, nel rispetto delle regole. Con i 4 casi di oggi, l'elenco dei positivi sul tricolle sale purtroppo a quota 158.