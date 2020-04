Tragedia nei campi, 13enne travolto e ucciso dal trattore Sul posto i carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi

Dramma a Monteverde dove un ragazzino di 13 anni è morto in un incidente nei campi. Il giovane è stato travolto dal trattore. Il mezzo si è ribaltato, ancora per cause sconosciute, e ha travolto il ragazzino. Sul posto sono arrivati i medici del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Mentre ai vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia è toccato recuperare il corpo del 13enne. Sul posto, naturalmente, anche il medico legale.