Controlli anti-Covid: nessuna denuncia, solo multe Bilancio positivo della Fase 1 della Polizia Municipale

E’ tutto sommato un bilancio confortante quello della Polizia Municipale di Avellino sui controlli portati avanti in questa prima fase contro il contenimento del contagio da covid-19 e che testimonia un buon senso di responsabilità degli avellinesi. Alla data del 30 aprile dall'inizio dell'emergenza, su 7860 persone controllate dai caschi bianchi solo 30 sono state sanzionate per mancato rispetto delle misure di contenimento. La stessa sorte è toccata solo a 6 tra titolati di attività o esercizi commerciali sui 65 controllati in totale. Nessuna persona denunciata o arrestata né tantomeno chiusuree di esercizi o attività commerciali.