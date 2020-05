Rientri, task force ai caselli d'Irpinia/FOTO-VIDEO In campo forze dell'ordine e personale Asl

Caselli autostradali presidiati in Irpinia in questo primo giorno di fine lockdown. Da questa mattina in atto controlli da parte delle Forze dell’ordine insieme al personale dell’Asl di Avellino. Il personale dell'azienda sanitaria locale procede alla misurazione della temperatura, ai test rapidi e in caso di positività al test rapido l'effettuazione del tampone. Presidiati i caselli di Avellino Ovest, Baiano, Vallata, Grottaminarda e Lacedonia. Una vera e propria task force per contrastare un eventuale ritorno del contagio da Covid-19.