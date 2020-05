Auto in fiamme a rione Valle, indagano i carabinieri Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo

Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a rione Valle, in via Cortiglie, ad Avellino, per un incendio che ha interessato un'autovettura di proprietà di un giovane operaio. Le fiamme sono state spente, . danneggiata una seconda macchina parcheggiata nei pressi. I carabinieri di Avellino hanno avviato le indagini per stabilire la natura del rogo.