Test rapido al casello Est: positiva, fatta rientrare a casa

Continuano i controlli anti Covid-19 agli ingressi dei caselli autostradali di Avellino. L'Asl di Avellino, insieme al personale sanitario, e forze dell'ordine, coordinati dalla Prefettura, da lunedì hanno attivato una postazione fissa davanti ai caselli di Est e Ovest. Misurazione della temperatura e test rapido a chi fa ingresso nella città di Avellino. Questa mattina, nella postazione di Avellino Est, il personale medico, che instancabilmente da più di due mesi sta affrontando l'emergenza per evitare il rischio contagio, insieme agli agenti della polizia di Avellino, hanno fermato una donna al volante proveniente da Napoli. La signora è stata sottoposta a controllo documentale da parte degli agenti che presidiano i caselli 24 ore su 24, e al test rapido da parte del personale sanitario. La donna, che era arrivata in Irpinia per andare a far visita da dei parenti, è risultata positiva al test Covid-19 e per questo motivo è stata "rispedita" nel suo comune di residenza.