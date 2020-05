Travolto da un cancello, muore 64enne di Pietrastornina Incidente sul lavoro a Montesarchio, in Valle Caudina, dove l'uomo lavorava come benzinaio

E' stato travolto e schiacciato da un cancello in ferro di un deposito a Montesarchio. È morto così, per le gravi ferite riportate, un 64enne di Pietrastornina, in provincia di Avellino, dipendente di un distributore di carburanti della cittadina caudina. È accaduto nel pomeriggio in via Vicinale Cerretelle, non lontano dal centro della cittadina della Valle Caudina.

Per cause ancora in corso di accertamento, la vittima è finita sotto la pesante inferriata che lo ha schiacciato contro il selciato. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Bonea, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montesarchio. Secondo una prima ipotesi, sembra che l'uomo fosse dipendente di un distributore di carburanti ubicato non lontano dal deposito – a quanto pare di proprietà della stessa azienda - all'interno del quale si era recato. Probabilmente durante le operazioni di apertura, il cancello è uscito dalle guide travolgendo il malcapitato.

Sono ora in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto, su disposizione del pm Maria Gabriella Di Laruro, è intervenuto il medico legale per una prima visita esterna e il sopralluogo. Lavoro anche l'Asl che ha avviato le indagini sul terribile incidente sul lavoro. Una tragedia che ha travolto sia la comunità di Pietrastornina dove l'uomo viveva con la moglie e i figli che per la Valle Caudina dove il 64enne era molto conosciuto. Da anni infatti lavorava come benzinaio nell'area di sosta lungo la Statale Appia.

Al termine dei rilievi, l'area del deposito e il cancello sono stati sequestrati dai carabinieri coordinati dal comandante della Compagnia, il maggiore Leonardo Madaro.