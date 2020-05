Sanificazioni delle tende ai caselli autostradali I vigili del fuoco in azione nel week end

I vigili del Fuoco di Avellino, in questo fine settimana appena trascorso hanno avviato una serie di sanificazioni. Dopo quella al santuario di Montevergine hanno sanificato le tende utilizzate dagli operatori dell’Asl per i controlli covid, ai caselli di Avellino ovest, Avellino est, a Benevento, Grottaminarda e Vallata. le postazione die controlli resteranno anche per questa settimana.