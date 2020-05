Fiamme nella casa disabitata, in azione i vigili del fuoco E' successo a Sirignano ieri sera

Nella tarda serata di ieri 11 maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti a Sirignano, in piazza Santa Croce, per un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione disabitata. Ad andare a fuoco suppellettili ed arredi vari, le fiamme sono state spente e messa in sicurezza la struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta.