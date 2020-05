Anziana truffata, 4mila euro per un pacco di riso Indagini dei carabinieri in corso

Truffatori in azione a Conza della Campania: vittima una ultrasettantenne. L’anziana nella mattinata di ieri ha ricevuto una telefonata da un uomo il quale, spacciandosi per suo nipote, le ha chiesto di ritirare un pacco a lui destinato previo il pagamento di 8mila euro; nel contempo, un complice si è presentato a casa della vittima che gli ha consegnato denaro contante e vari monili in oro per un valore complessivo di circa 4mila euro per quel plico contenente solo un pacco di riso. Quindi si è dato alla fuga. L’anziana ha contattato il familiare, solo allora ha capito di essere stata raggirata. Si è rivolta ai carabinieri, della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che hano avviato le indagini.