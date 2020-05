Vento forte, cade albero e palo ed è black out elettrico Disagi nella notte nelle campagne tra Zungoli e Ariano

Ha arrecato non pochi disagi e problemi il vento forte che ha imperversato in Irpinia nell'arianese. Alcune contrade sono rimaste senza energia elettrica nel territorio tra Ariano e Zungoli.

Un albero spinto a terra dal vento, ha trascinato con se i cavi della linea elettrica, fino ad inclinare un palo. E' successo all'incrocio tra via provinciale e toppo dell'anno, all'ingresso del paese.

A notare la scena e a dare subito l'allarme è stato Angelo Raffa, un residente: "Ero in auto, mo sono trovato a transitare sul posto un paio di minuti dopo l'accaduto. Non di più. Per fortuna mi è andata bene. Sono dovuto ritornate indietro e ho subito avvisato il vigile urbano. Sul posto prontamente sono intervenuti anche i carabinieri. Allertata immediatamente l'Enel per ripristinare la situazione.