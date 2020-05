Scontro tra furgoni sulla Fondo Valle Sele: tre feriti L'incidente stradale è avvenuto intorno alle sette

Incidente stradale questa mattina sulla Fondo Valle Sele. Intorno alle 7 nel territorio del comune di Lioni, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente che ha visto coinvolti due furgoni, di cui uno, nel violento impatto si è ribaltato. L'uomo di 50 anni alla guida del furgone più grande, è rimasto bloccato nell'abitacolo, ed è stato liberato ed affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti. I due ragazzi a bordo del secondo veicolo non hanno subito grosse conseguenze. Gli automezzi sono stati messi in sicurezza.