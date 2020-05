Tribunale, si riparte: prenotazioni e orari per le udienze Il protocollo sottoscritto in vista della ripresa prevista per la settimana prossima

Riprende l’attività giudiziaria al tribunale di Avellino, (non si sa ancora con precisione il giorno, tra il 20 e il 21 maggio) e questa mattina mattina sono state delineate le linee guida per l’accesso e lo svolgimento delle udienze.

Questa mattina, al termine di una riunione da remoto con il presidente del Tribunale Vincenzo Beatrice, il presidente della Camera Penale Luigi Petrillo, il penalista Gaetano Aufiero, per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Nello Pizza, i giudici Luigi Buono e Roberto Melone, il sostituto procuratore Vincenzo D’Onofrio, è stato sottoscritto un protocollo per le udienze. Innanzitutto, al tribunale di Avellino a differenza di altri, ci saranno udienze fisiche e non da remoto, come inizialmente era stato proposto, sempre nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

Ci saranno tre fasce orarie e alla presenza minima delle parti, inoltre, gli avvocati faranno accesso al tribunale solo su prenotazione.

Prima fascia, dalle 9.30 alle 10.00: si chiameranno i processi di prima udienza con un massimo di cinque udienze.

Seconda fascia, tra le 10.15 e le 11.00: tutti i processi per i quali dovrà essere affrontata l’attività istruttoria

Terza fascia, dalle 11.15 alle 12.30: i processi per i quali non c’è necessità di ascoltare testi.

Alla fine di questa fascia oraria: le udienze con detenuti o persone sottoposte a misure cautelari, sempre con un numero esiguo di parti. Al collegiale, un massimo di 4 persone.

Per le udienze Gip e Gup si rispetteranno sempre tre fasce orarie ma complessivamente si terranno 9 udienze con il criterio che vengono trattate quelle più datate.

In più, è stato disciplinato l’accesso al palazzo di giustizia. Il presidente ha affisso un regolamento nel quale indica che per salire al secondo piano del tribunale dal lato di piazza D’Armi dovrà essere impegnata esclusivamente la rampa posta a destra dell’accesso. La rampa posta a sinistra è destinata esclusivamente alla discesa, anche fra

piani intermedi. Invece, per l’accesso da piazza de Marsico dovrà essere impegnata per la saluta la rampa posta a sinistra dell’accesso, in adiacenza al metal- detector; la rampa posta a destra è destinata esclusivamente alla discesa.