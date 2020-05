Tragedia per l'ex Avellino Bacis: muore il figlio di otto anni Dramma per l'ex calciatore dell'Avellino Calcio ad Arezzo: il piccolo è precipitato dal balcone

Tragedia per l'ex giocatore dell'Avellino Calcio, Michele Bacis: il suo bimbo di otto anni è precipitato dal balcone di casa, ad Arezzo, ed è morto.

Come sia salito su quella finestra al terzo piano il bimbo resta un mistero. Il dramma è avvenuto ieri sera. Erano passate le 22 quando il figlio di 8 anni di Michele Bacis, 41 anni, bergamasco, ex calciatore di molte squadre, è precipitato nel vuoto.

Soccorso dopo pochi minuti, il bambino è stato subito trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo ma il suo cuore ha cessato di battere durante il tragitto. Un dramma senza fine.

Una nuova tragedia quella accaduta a Bacis, già allenatore dell’Arezzo calcio, che proprio pochi giorni fa aveva raccontato alla cronaca della Nazione di Arezzo i gravi lutti che la sua famiglia aveva dovuto subire nella a Bergamo a causa del Covid-19.

Sulle cause dell’incidente indaga la polizia. "Abbiamo sentito un tonfo sordo in strada, Ci siamo affacciati, abbiamo visto il corpo del bambino e poi abbiamo sentito le urla dei genitori". Questo è stato il racconto dei vicini di casa.

La carriera di Bacis: nato a Bergamo il 22 ottobre del 1979, che nel corso della sua carriera è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta. Nel corso degli anni ha vestito le maglie di Tristina, Fiorentina in Serie B dove però conquistò la promozione in Serie A, poi Arezzo, Genoa in Serie C, Avellino, Cremonese, Monza, Paganese e nuovamente Arezzo dove ha anche intrapreso la carriera di allenatore e città dove si ha deciso di stabilirsi con la sua famiglia.