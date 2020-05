Trovata in casa senza vita, si indaga sulle cause E' accaduto in piazza Cavour ad Avellino. Vittima una 65enne

I vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Cavour in città, per un soccorso ad una donna che non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti. La squadra con l'ausilio dell'autoscala è salita al terzo piano dell'edificio, ma purtroppo nonostante il tempestivo intervento, ha rinvenuto la donna di 65 anni priva di vita. Sul posto anche la polizia e il medico legale. Quest'ultimo ha eseguito un esame esterno per accertare le cause della morte. Sembrano escluse cause violente, mentre si ipotizza un malore. Ma saranno gli accertamenti a far luce sulle cause del decesso della donna.