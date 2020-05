Cambio di guardia alla Mobile, c'è il nuovo dirigente Aurilia Oggi la presentazione alla questura di Avellino

Cambio al vertice alla questura di Avellino, questa mattina è entrato a far parte della squadra della polizia di via Palatucci, il nuovo capo della Mobile Gianluca Aurilia, che prende il posto del vice questore Michele Salemme destinato al commissariato di Portici ed Ercolano.

“Mi aspetto una sfida stimolante, preserveremo il territorio irpino dalle sempre più frequenti infiltrazioni dalla criminalità organizzata del napoletano e del foggiano”.

il questore Maurizio Terrazzi invece si è soffermato sulla stretta attualità, sui controlli Anti Covid che continueranno anche nei prossimi giorni. “L’emergenza non è terminata, non dobbiamo abbassare la guardia. Continuano i controlli anche ai caselli autostradali e per le strade della città”.

Aurilia, giunto questa mattina negli uffici della questura, ha un lungo curriculum nella lotta alla criminalità. In prima linea alla lotta ai clan di Napoli e in operazioni contro gli appalti truccati. Diciassette anni tra i commissariati di Giugliano Villaricca e San Ferdinando di Napoli per poi assumere la direzione dei Commissariati di Pompei e Posillipo. Cambio di guardia non solo ai vertici della Squadra Mobile. Saluta il capoluogo irpino anche il vice questore Rosaria Romano, promossa Primo Dirigente. Al suo posto, dunque, arriverà un nuovo Capo di Gabinetto.