Movida e assembramenti, blitz nel centro e ai Cappuccini Intanto Festa annuncia sanzioni contro chi getta mascherine e guanti

Dopo Rione San Tommaso, le segnalazioni sono arrivate anche da Tuoro Cappuccini e via De Conciliis. La movida ritorna in strada ad Avellino. Gli assembramenti, ricordiamo, sono ancora vietati, ma ieri sera il ritorno alla normalità è stato eccessivo, soprattutto per i giovani che hanno affollato le zone in prossimità dei locali della movida.

In azione c’erano polizia e carabinieri. Le pattuglie hanno intimato ai giovani di non creare assembramenti, anche se erano quasi tutti con le mascherine. Le forze dell’ordine hanno pattugliato le zone fino a notte inoltrata e a disperdere la folla fin quando la situazione non è tornata alla normalità.

Anche il sindaco Festa è intervenuto, invitando i giovani a non distrarsi e ricordando il comportamento esemplare tenuto fino ad oggi. Inoltre, il primo cittadino ha annunciato che è pronto ad emanare un’ordinanza per chi abbandona in strada guanti a mascherine. “Puniti con sanzioni pesanti gli autori di questi gesti”.