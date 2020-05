Distrutti i mezzi dell'azienda Marano, indaga la Procura Aperto un fascicolo sull'incendio che ha distrutto due mezzi dell'azienda noleggio piattaforme

In fiamme il deposito di Marano, un’azienda che si occupa del noleggio di piattaforme aeree e altri mezzi per l’edilizia. Il fuoco è divampato intorno alla mezzanotte. All’interno del deposito, situato lungo la variante, nel territorio di Manocalzati, vi erano almeno una ventina di mezzi. Il rogo ha distrutto due camion. I vigili del fuoco chiamati dallo stesso proprietario, sono arrivati nell’immediatezza sul posto, salvando in gran parte gli altri mezzi. I caschi rossi hanno lavorato per diverse ore con due autobotti.

Il danno è ingente. Ad essere distrutti i camion per l’edilizia custodi all’interno del capannone industriale. Ma è stato evitato il peggio, perché le fiamme avrebbero potuto invadere diversi capannoni situati nelle immediate vicinanze. Le fiamme e il fumo sono state notate a chilometri di distanza.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per accertare il danno. Dopodiché questa mattina sia i carabinieri della compagnia di Avellino che i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo e accertare la natura dell’incendio. Molto probabilmente si tratta di un’azione dolosa. Sembra da scartare invece l’ipotesi dell’incendio accidentale o un guasto ai mezzi.

Ed è per questo motivo che la relazione stilata dalle forze dell’ordine ora è passata alla magistratura di Avellino che ha aperto un fascicolo. Si indaga per risalire sia agli autori del gesto che al movente. Si teme un ritorno degli attentati in città. E soprattutto ai danni degli imprenditori. Potranno essere utili alle indagini le telecamere installate lungo la zona.