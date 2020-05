In giro senza mascherina, 20 multe: molti sono adolescenti Il comandante: più senso di responsabilità. Assembramenti: tanti arrivano da altri comuni

Assembramenti e mancato utilizzo della mascherina, controlli a tappeto ad Avellino degli agenti della Polizia Municipale anche stasera. Altre sanzioni nel tardo pomeriggio sono fioccate nel capoluogo, zona via Tuoro Cappuccini, ma non solo, anche in centro. Gli agenti stanno svolgendo verifiche anche lungo il Corso Vittorio Emanuele, dove puntualmente, in serata, tra salotto buono e traverse si accalcano in troppi. Alle venti sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina degli scorsi giorni, stasera sono seguite nuove multe salate. 400 euro il costo del verbale, che può scendere a 280 se saldato entro i cinque giorni previsti dalla legge per la riduzione economica. “Si tratta di giovanissimi – spiega il comandante Arvonio - Continuiamo a trovare in giro ragazzini senza mascherina. Puntualmente contattiamo i genitori che sembrano prendersela con noi, che stiamo provvedendo a svolgere verifiche nel pubblico interesse per l’emergenza Coronavirus. Invito tutti a riflettere sull’importanza del proteggersi per proteggere gli altri. L’utilizzo della mascherina, il mantenere le distanze dagli altri è ancora necessario, perché il rischio contagio c’è ancora. La fase 2 non significa che il virus non è in circolazione”. Senza contare che il comandante spiega come siano tanti i giovanissimi che approdano in città dai comuni vicini. “Nelle traverse del corso, negli spazi a ridosso troviamo tantissimi ragazzini in gruppo. Rischiosissimi assembramenti nei quali puntualmente ci troviamo costretti ad intervenire. E si tratta nella maggior parte dei casi di persone provenienti da altri comuni”. Lo stesso sindaco Festa ha più volte invitato i cittadini a rispettare le regole per evitare che si possano creare occasioni di contagio da Covid-19. Un appello a senso civico e di responsabilità per scongiurare ogni possibile rischio.