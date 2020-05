Esplosione nella notte: danneggiato il centro per l'impiego Paura in via Pescatori ad Avellino: la deflagrazione è avvenuta alle 23.45

Esplosione nella notte in via Pescatori ad Avellino. La deflagrazione è avvenuta al piano terra del palazzo, che ospita il centro per l'impiego. Un ordigno, probabilmente una bomba carta, è stato fatto brillare da sconosciuti davanti all'ingresso del centro. Vigili del fuoco e carabinieri sono tempestivamente arrivati sul posto. Le persone residenti nella zona, nei numerosi stabili intorno al centro si sono riversate in strada, spaventate per l'esplosione. Fortunatamente non ci sono feriti. Ma sono ingenti i danni. La deflagrazione è stata potentissima. La vetrina laterale del centro è stata danneggiata. Sono andati avanti per ore i rilievi. La zona è stata letteralmente cinturata nel cuore della notte per consentire ai caschi rossi di effettuare verifiche accurate sullo stabile. I militari hanno raccolto ogni elemento utile per le indagini. Intorno alle 3.30 si sono concluse le operazioni. Ora si cercano filmati della videosorveglianza, pubblica o privata, presenti in zona, per poter ottenere elementi utili alle indagini.