Vende fiori in un'area sequestrata a Valle, arrivano i vigili L'ispezione degli uomini del comandante Arvonio

Ancora un sequestro da parte della polizia municipale di Avellino nei confronti di una donna del posto. Questa mattina gli uomini al comando del colonnello Michele Arvonio hanno effettuato un sopralluogo con il conseguente sequestro in via Aversa.

La donna, secondo quanto verbalizzato dalla municipale, stava vendendo fiori in un’area, la quale è stata oggetto sequestro e di successivo dissequestro parziale, ovvero della tenda posta nell’area esterna e del manufatto preesistente posto nelle porte posteriori dell’area, autorizzando il solo passaggio nella parte sequestrata per raggiunge il locale oggetto di dissequestro. Pertanto, l’area adibita alla vendita dei fiori è tuttora oggetto di sequestro. Inoltre, secondo gli agenti, non vi era alcuna autorizzazione presso il Suap per la vendita di fiori.

Dunque, per questo motivo, l’attività di vendita di fiori è stata sospesa immediatamente, inoltre il materiale è stato sequestrato. E per la titolare dell’attività è scattata una sanzione pecuniaria.