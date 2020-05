Blitz all'asilo, "non sapevo dell'attività: ero in ospedale" La titolare della ludoteca scoperta dagli agenti della polizia municipale

“Non c’era alcuna attività in atto nell’asilo di via Gesualdo". A sostenerlo, attraverso il suo legale, Enrico Matarazzo, del foro di Avellino, la titolare della ludoteca. La donna sostiene che all’atto del controllo della polizia municipale era ricoverata presso l’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. A certificarlo, ovviamente, sono i referti medici.

“Preme precisare che l’attività di verifica ha consentito di appurare che soggetti terzi rispetto alla stessa, ovvero rispetto al personale docente contrattualmente impiegato alle dipendenze della mia assistita fossero per motivi in corso di accertamento, e comunque certamente non riferibili ad attività didattica, presenti all’interno della struttura.

Inoltre, tenuto conto che la presenza di tali soggetti non era né nota, né autorizzata, la proprietaria dell’asilo porrà in essere ogni utile azione giudiziaria a tutela dell’immagine dell’associazione che risulta lesa e non responsabile dei fatti".