Spari nella notte a Mercogliano, ragazzo ferito a un piede Il giovane ha raccontato di essere stato raggiunto da proiettili esplosi da un'auto

Ragazzo ferito a un piede da un colpo di arma da fuoco nella notte. E' accaduto nella frazione Torelli di Mercogliano. Stando a una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato raggiunto dai proiettili esplosi da un'auto in corsa. Trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino è stato medicato e ascoltato dagli agenti del drappello di Polizia presso la Città Ospedaliera. Indaga la squadra Mobile della Questura diretta da Gianluca Aurilia. Il ragazzo ferito, M.D. le sue iniziali, era a bordo di un’utilitaria insieme ad altri tre giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni, tutti incensurati residenti ad Avellino e Mercogliano. Il ferito sedeva sul sedile posteriore. Secondo una prima ricostruzione, l’auto è stata raggiunta da sei proiettili – esplosi da un’arma di piccolo calibro – in diversi punti della carrozzeria mentre transitava lungo la strada nella zona di Torelli di Mercogliano. Un proiettile ha preso il ragazzo al piede.Avviata la verifica delle telecamere della zona in cui è avvenuto il fatto che potrebbero aver registrato elementi utili alle indagini.