Riecco il contagio: altri 2 casi ad Ariano Dopo la tregua di ieri, sul Tricolle torna la paura

Dopo la brevissima tregua di ieri, torna l'incubo contagi in Irpinia. L’Asl di Avellino comunica che, su 132 tamponi analizzati dall’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino, dall’Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino, dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento e dall’Ospedale “Cotugno” di Napoli risultano 2 casi positivi al Covid-19, riferiti a due persone residenti nel comune di Ariano irpino, contatti stretti di casi già risultati positivi. Si attende la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato come di consueto l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi. Medici di famiglia e cittadini intanto ancora in attesa dei risultati dello screening tradotto finora solo in numeri di provette da associare ai codici a barre. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare le comunicazioni per poi procedere ai vari tamponi sul 5% della popolazione risultata posidiva al test sierologico.