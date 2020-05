Rissa in Piazza Kennedy, spunta un coltello: denunciato 26enne Nei giardinetti violenza tra ragazzi: nei guai un 26enne di Serino

Rissa in Piazza Kennedy, violenza e follia tra i giardinetti della centralissima piazza di Avellino. Una pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta dopo la segnalazione di una rissa. Ad allertare il 113 la chiamata di un ragazzo. Gli agenti hanno subito notato due giovani allontanarsi di corsa . Uno dei due ha lanciato un oggetto sul prato, in prossimità di un cassonetto. I poliziotti, dopo averli bloccati, hanno rinvenuto un coltello che apparterrebbe ad un 26enne di Solofra ma residente a Serino. Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dalle dichiarazioni rese dai due ragazzi gli agenti hanno appreso che gli stessi, mentre stazionavano nella spazio verde, sarebbero stati aggrediti, senza alcun plausibile motivo, da una persona di sesso maschile di cui ignoravano la conoscenza e le generalità, e che solo grazie all’intervento della pattuglia la “rissa” non sarebbe degenerata, con conseguenze ben più gravi. Questo quanto raccontato dai due fermati ai poliziotti. In Questura è stato accertato che il 26enne, proprietario del coltello, aveva a suo carico pregiudizi di Polizia. Solo in tarda serata i due sono stati rilasciati ma il 26enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per possesso illegale di arma da taglio.