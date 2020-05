Rissa in piazza Kennedy, c'è anche un 35enne pregiudicato Il giovane di Montoro ha partecipato alla rissa di lunedì sera

C’è anche un 35enne di Montoro, già noto alle forze dell'ordine, tra i giovani identificati per la rissa di piazza Kennedy. Insieme al 26enne di Serino e un suo coetaneo, la polizia ha indagato una terza persona, cercando di far luce su quanto accaduto lunedì sera nei giardinetti della piazza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti di via Palatucci, grazie alle immagini della videosorveglianza della zona e alle testimonianze, il gruppo di giovani era arrivato nel bar del parco per consumare da bere. Dunque, dopo una serata trascorsa a bivaccare, tra gli amici è scattato qualcosa. Usciti fuori dal bar hanno cominciato a picchiarsi. Calci, pugni e spintoni e alla fine è spuntato anche un coltello. A chiamare la polizia giunta in pochissimo tempo sul posto sono stati i residenti che hanno assistito alla scena di violenza. Gli agenti delle Volanti del vice questore Elio Iannuzzi hanno nell’immediatezza fermato il 26enne che aveva con sé il coltello. Dopodiché è stato fermato anche un altro giovane e questa mattina la polizia ha chiamato in questura anche un 35enne di Montoro con precedenti penali a suo carico. Il cerchio si stringe. Bisogna capire i motivi della violenza. Al momento, alla base restano i futili motivi.