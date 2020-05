Clan Partenio, chiuse le indagini: ci sono tre nuovi indagati Vittima degli usurai anche una ex stella del calcio

Ci sono tre nuovi indagati nell’inchiesta contro il clan Partenio 2.0. La procura della Dda di Napoli ha chiuso le indagini per 27 persone, tra cui i fratelli Pasquale e Nicola Galdieri, Carlo Dello Russo ed Ernesto Nigro, quest’utimo ritenuto referente del clan in Alta Irpinia. Sono numerosi gli episodi di usura accertati dagli investigatori, ai danni di persone in stato di bisogno. Ma non solo. Intorno al clan giravano anche episodi di racket, attentati ed estorsioni. Nella rete degli usurai era finito anche una ex stella del calcio che si era rivolto a loro perché in difficoltà economica. Gli uomini del clan non solo con minacce avevano più volte chiesto il denaro alla vittima, ma gli avevano sottratto anche una vettura. I tassi di interesse variavano dal 5 al 20 per cento al mese.

Ma ritornando agli affari del clan Partenio in Alta Irpinia, in una occasione, il gruppo criminale era riuscito ad entrare negli interessi degli appalti. O meglio, era riuscita a farsi consegnare una tangente dalla ditta aggiudicataria dei lavori per la realizzazione della rete fognaria e del nuovo depuratore del Comune di Montella. La ditta a cui le era stato incendiato un loro mezzo, era stata costretta a consegnare loro una somma di denaro perché minacciato continuamente dal clan. Ora i 27 indagati rischiano il processo. Hanno la possibilità entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di presentare memoria difensiva, di essere ascoltati e nominare difensore di fiducia.