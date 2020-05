Giovane minaccia i passanti con spranga di ferro: denunciato E' successo questa sera per le strade del centro

Ha seminato il panico per le strade del centro, brandendo una spranga di ferro in mano e danneggiando le vetrine di alcuni negozi. E' stato fermato e denunciato un giovane nigeriano che questa sera tra via Campane e il corso urlava e minacciava i passanti. Fortunatamente sul posto, in pochissimi minuti, sono arrivate due Volanti della polizia. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e condurlo in questura. Il giovane, non nuovo in questi episodi, è stato denunciato