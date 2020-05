Sorpreso con la cocaina a un posto di blocco, 60enne nei guai L'anziano è stato fermato dai carabinieri di Greci

La pattuglia della stazione di Greci era impegnata in un servizio predisposto principalmente per la verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, quando non è passato inosservato un veicolo con a bordo un 60enne. Intimato l’alt, i carabinieri hanno proceduto al controllo. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’uomo ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento.

I sospetti avuti dai Carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale e veicolare, è stata rinvenuta una modica quantità di cocaina che è stata sottoposta a sequestro. Per il 60enne è scattata la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti.