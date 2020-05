Anziana muore al Moscati, due medici indagati Oggi l'autopsia sul corpo di una 92enne di Ariano Irpino

Sono due i medici dell’ospedale Moscati di Avellino indagati per la morte di un’anziana di 92 anni, avvenuta il 21 aprile scorso, di cui oggi è stata eseguita l’autopsia. La donna, di Ariano Irpino, pluripatologica, era stata ricoverata presso la Palazzina Alpi perché affetta da Covid 19. Successivamente, era stata curata e, dunque, guarita.

Poi era sopraggiunta la morte. I familiari hanno presentato una denuncia ed è per questo che il pm Toscano ha avviato una serie di analisi e nominato i propri consulenti: un cardiologo, un anestesista e un anatomopatologo. La Procura indaga per omicidio colposo su due medici in servizio presso il Moscati, difesi dagli avvocati Enrico Matarazzo e Mario Chiusolo.