Gioco erotico finisce male: 40enne di Avellino in ospedale L'uomo è stato soccorso per essere liberato da un oggetto esterno incastrato nell' ano

Occlusione anale da oggetto esterno. Questa la diagnosi dei medici del pronto soccorso del Moscati di Avellino per un 40enne di Avellino che è finito in ospedale, con un tappo di una bomboletta spray incastrato nell’ano.

Tutta colpa di un gioco erotico finito male, pare.

A chiamare i soccorsi è stata la donna che era in sua compagnia. Compresa la gravità della situazione venutasi a creare la donna non ha esitato, seppure imbarazzata, a chiamare il 118 perchè l'uomo venisse subito soccorso dai sanitari. La notizia, era cosa prevedibile, ha fatto rapidamente il giro della città. L'uomo liberato dall'oggetto, oltre a qualche prevedibile lacerazione dovuta alla manovra eseguita, ora è in buone condizioni.