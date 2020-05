Furti in abitazione, i ladri tornano in azione Due le abitazioni prese di mira tra Bellizzi e Contrada

Furti nelle abitazioni. Torna la paura dei ladri. Due le abitazioni prese di mira tra Bellizzi e Contrada. I ladri hanno agito nel pomeriggio di ieri: approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno svuotato le cose di ogni bene. A cominciare dai soldi ai gioielli e in un caso finanche la biancheria. Le vittime dei furti hanno allertato le forze dell'ordine che, una volta giunte sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il furto e verbalizzare quanto accaduto. Dei ladri nessuna traccia. E, dunque, ritorna la paura dei furti in abitazioni. Dopo un periodo di lockdown anche loro sono tornati in azione.