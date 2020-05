Furto al liceo Mancini, spariti i computer Danneggiati anche i muri esterni della scuola di via Ferrante

Furto e danneggiamenti nel Liceo "P.S. Mancini" di Avellino. I carabinieri della compagnia di Avellino hanno effettuato un sopralluogo nella sede del Liceo Scientifico di via Ferrante, dove i balordi hanno danneggiato l'impianto elettrico, rubato computer e imbrattato i muri esterni con la vernice spray.

Indagini in corso da parte dei militari che nelle prossime ore visioneranno le telecamere presenti in zona.