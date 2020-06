Ariano, i 100 anni di Maria: compleanno speciale al Minerva Ha cresciuto 10 figli, vita semplice, sacrifici e lavoro nei campi. Una grande donna

Ne ha viste tante nonna Maria ma mai una pandemia. In un secolo di vita è sopravvissuta anche al Covid-19. E questa la reputa la fortuna più grande, e il migliore regalo di compleanno.

Oggi che festeggia cent'anni, non certo di solitudine, ma di brio ed energia nonna Maria sostiene che nella vita c'è sempre tempo per imparare. In fondo la vita è una meraviglia continua.

E la lieta notizia arriva dal Centro Minerva dove è tornato a splendere la luce dopo il buio dei mesi scorsi.

Maria Di Furia è nata il 1° giugno 1920. 10 figli, 18 nipoti e una 30ina di pronipoti. Gode di buona salute, fu ricoverata nella struttura di via Serra per la riabilitazione dopo la rottura di un femore. E' lucidissima. Vita di sacrifici, semplicità e lavoro nei campi la sua, in contrada Frolice. Ha cresciuto 10 figli: Giuseppe Emilio, Michelina, Rosa, Elena, Antonio, Vittorio, Raffaele, Angela e Guido.

La parole emozionanti di una operatrice sanitaria Marika Bruschino scritte sulla sua pagina facebook: "Stamattina avrei voluto tanto darti tanti baci, ma il mostro ci impedisce di farlo, ci siamo accontentati semplicemente di "Tanti Auguri" e di una carezza piena di cuore. Buon compleanno Maria, auguri per i tuoi 100 anni."

A nonna Maria gli auguri più sinceri ed affettuosi dalla direzione e da tutto il personale del Centro Minerva in questa giornata di festa e di grande gioia.