E' una ex docente la trentesima vittima da Covid-19 ad Ariano La salma giungerà da San Giovanni Rotondo nella Basilica Cattedrale per i funerali

E' una ex docente di 83 anni la trentesima vittima da Covid-19 ad Ariano Irpino. Si tratta di un'anziana del Centro Minerva, trasferita nel reparto Covid del Frangipane insieme agli altri ospiti della struttura colpiti dal virus e successivamente ricoverata nella Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. E' da qui che domani alle 12 la salma giungerà nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino per il rito funebre.

Intanto Ariano si riappropria di ogni luogo importante della città. Da oggi, niente più chiusura della villa comunale. L’apertura sarà totale, ma come sempre vigilata per evitare assembramenti.

Nuove giornate di apertura anche per il cimitero a partire da oggi. Mattina: dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 12:00. Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00. E le associazioni dei commercianti, insieme al commissario straordinario Silvana D’Agostino, plaudono alle parole del Vescovo Sergio Melillo: "Va accesa una luce, una collaborazione tra le istituzioni, tra persone che hanno o avranno compiti di responsabilità nel prossimo futuro nella città e nel territorio per perseguire spazi di sereno dialogo e confronto.” Il messaggio di Melillo è rivolto in modo particolare ai politici. Vanno aperti varchi, per rompere l’isolamento e per amore di questa comunità. La città di Ariano deve assumersi il ruolo che le compete per storia, geografia e oggettive possibilità inespresse, senza vivere di ricordi di un glorioso passato. La premessa fondamentale è che siamo soltanto cittadini impegnati in una riflessione che richiede un apporto singolare, più prezioso di qualsiasi testimonianza. Permettetemi di chiamarvi tutti ad una comune responsabilità".

“Abbiamo combattuto e forse vinto il Covid-19 , ma osserviamo ancora per un pò di tempo tutte le norme igieniche e di prevenzione per uscirne definitivamente.” E’ l’appello che arriva da Pasqualino Molinario medico di medicina d'urgenza e responsabile sanitario dell’associazione Panacea Onlus di Ariano Irpino. Mascherine, distanziamento oltre alle principali regole, dovranno essere ancora un punto di forza.