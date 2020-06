Forte vento in Irpinia: danni e disagi ad Ariano/VIDEO Alberi caduti in molte zone

Alberi e pali caduti, il forte vento dalla notte scorsa sta causando non pochi danni e disagi in Irpinia. Strade ostruite dalla caduta di alberi in molte zone. Tra le zone colpite, località Cerreto nei pressi della stazione. Pezzi di lamiere e tegole sono volate giù da alcune abitazioni diroccate nel centro storico. La Polizia Municipale sta effettuando un giro di ricognizione per individuare le situazioni più critiche. Rami sono stati rimossi anche sulla strada provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo e lungo la statale 90 all'altezza di località Ottaggio. La situazione al momento è sotto controllo e monitorata dalle forze dell'ordine.

I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, sono stati impegnati in diversi interventi, soprattutto per quanto riguarda alberi e rami pericolanti. La squadra del distaccamento di Montella è intervenuta sulla SS 7 Bis, Ofantina, per la caduta di rami sulla sede stradale, quella del distaccamento di Grottaminarda in contrada Bosco, ad Ariano Irpino per la caduta di un albero, la stessa squadra è intervenuta per lo stesso motivo nel comune di Paternopoli sull'Ofantina per rimuovere un albero caduto sulla carreggiata. Una squadra della sede centrale è intervenuta a San Michele di Serino per un palo Telecom caduto in seguito al forte vento e in piazza Filangieri a Lapio per una copertura pericolante.